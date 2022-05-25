Yunanistan: Rusya'ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz - Haberler

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Yunanistan: Rusya'ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan: Rusya'ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'ya doğal gaz için çok yüksek bedeller ödendiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'ya doğal gaz için çok yüksek bedeller ödendiğini belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Borge Brende'nin sorularını özel oturumda yanıtlayan Miçotakis, Yunanistan ekonomisine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya hidrokarbon kaynaklarına olan bağımlılığından bir an evvel kurtulması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapılıp enerji çeşitliliğinin artırılması gerektiğini savundu.

"Rusya'ya aşırı yüksek gaz bedeli ödüyoruz"

AB'nin toplu doğal gaz alımı yapması gerekliliğine inandığını ifade eden Miçotakis, "Rusya'ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz. Bunlar gaz piyasasının gerçeklerini yansıtmıyor." dedi.

Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından AB'nin savunmaya daha çok eğilmesi gerektiğini söyleyerek "Daha çok harcamamız gerek ancak daha akıllıca harcamalıyız. Savunma sistemlerimize bakmalıyız, daha çok müşterek çalışma imkanlarına sahip olmalıyız." diye konuştu.

Yunanistan'ın, AB'nin stratejik bağımsızlığından yana olduğunu belirten Kiryakos Miçotakis, "Avrupa'nın NATO'nun katılımı olmaksızın kendi kendine hareket etmesi gereken zamanlar olacaktır." ifadesini kullandı.

Miçotakis, AB'nin kendi savunmasını güçlendirmesinin, NATO'nun da güçlenmesi anlamına geleceğini söyledi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Avrupa Birliği, Yunanistan, Doğalgaz, Rusya, Güncel, Haberler

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