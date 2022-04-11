Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya'nın Ukrayna'ya insan yardım götürülmesinde zorluklar çıkardığını bildirdi.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Dendias, Ukrayna, Batı Balkanlar ve Libya konularının gündemde olduğunu söyledi.

Dendias, mevkidaşlarını 3 Nisan'da Odessa'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgilendireceğini belirterek "Yunanistan'ın Odessa ve Mariupol'e yaptığı, Rusya'nın çıkardığı sorunlar nedeniyle bizi son derece zorlayan, insani yardım hakkında da bilgi vereceğim." dedi.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya 3 Nisan'da gönderdiği insani yardım misyonunun bizzat başında bulunan Dendias, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya gitmişti.