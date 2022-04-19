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Yunanistan Rus tankerine el koydu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunanistan Rus tankerine el koydu

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bir Rus petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bir Rus petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

Yunanistan, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle AB ve NATO tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus tankerine el koydu. Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, el konulan Pegas adlı ham petrol tankerinin adadaki Karistos sahil kasabası açıklarında durdurulduğu belirtildi.

Avrupa Birliği, 8 Nisan'da Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketini onaylamıştı. Yeni yaptırımlar çerçevesinde AB ülkelerinin limanlarının Rus gemilerine kapatılmasına karar verilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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