Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu Filistin bayrağını sansürledi

Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, Yunanistan ile Hollanda arasında oynanan kadınlar ragbi maçı öncesi, Yunanistan milli oyuncusu Eleftheria Angeli'nin grup fotoğrafında açtığı Filistin bayrağını sansürledi. Fotoğrafçı Vagelis Stefanu, bu hareketin milli takım oyuncularına ve taraftarlara yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, Yunanistan ile Hollanda arasında oynanan kadınlar ragbi maçı öncesi, Yunanistan milli oyuncusu Eleftheria Angeli'nin grup fotoğrafında açtığı Filistin bayrağını sansürledi.

Fotoğrafçı Vagelis Stefanu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, cumartesi günü Atina'da oynanan Yunanistan-Hollanda maçı öncesi çektiği fotoğrafın tahrif edildiğini belirtti.

Stefanu, "Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, bir oyuncunun açtığı Filistin bayrağını silip üzerini Yunan bayrağıyla kapattı ve oyuncuya yaptırım tehdidinde bulundu. Bu, hem milli takım oyuncularına hem de taraftarlara yapılmış bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Bu tür davranışları "küçük siyasi oyunlar" olarak değerlendiren Stefanu, Yunan sporunun bu sebeplerden ötürü gerilediğini ifade etti.

Federasyonun bu hareketi sosyal medyada çok sayıda tepki çekti.