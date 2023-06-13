Yunanistan polisi ve kız arkadaşı askeri yasak bölgeye girdikleri iddiasıyla yargılanıyor

Edirne'de askeri yasak bölgelere girdikleri iddiasıyla yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istedi. Çiftin cep telefonları ve dijital materyallerinde suç unsuru bulunamadı.

EDİRNE'de 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna (29) için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istedi.

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manolis ve kız arkadaşı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkında, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün 6'ncısı görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Önceki duruşmada sanıkların Yunanistan'dan müzakerelerinin gelmesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirten savcı, 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan 2 ile 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçun oluşabilmesi için yasak bölgeye hile veya gizlice girilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatini istedi. Duruşma ertelendi.