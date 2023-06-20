Yunanistan polisi ve kız arkadaşı askeri yasak bölgeye girdikleri iddiasıyla yargılandı, beraat etti

Edirne'de askeri yasak bölgelere girdikleri iddiasıyla yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, suç unsuru bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti. Çiftin cep telefonları ve dijital materyalleri incelendi, suç unsuru bulunamadı. Mahkeme, sanıkların beraatına karar verdi ve el konulan eşyalarının iadesine karar verdi.

EDİRNE'de 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna (29), beraat etti.

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manolis ve kız arkadaşı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkında, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün 7'incisi görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu'ndan bir görevli duruşmayı izledi. Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirterek, 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan 2 ile 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçun oluşabilmesi için yasak bölgeye hile veya gizlice girilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme, Valasoudis Manolis ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın beraatlarına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların el konulan eşyalarının da iadesini kararlaştırdı.