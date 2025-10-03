Yunanistan Parlamentosu'ndan Fransa'ya Fırkateyn Alımına Onay

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Belharra sınıfı 4'üncü fırkateynin alımına onay verdi.

300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosu, hükümetin Fransa'dan fırkateyn almasına ilişkin kararını görüşmek üzere toplandı.

Yapılan oylamada Fransa'dan Belharra sınıfı 4'üncü fırkateynin alınmasına ilişkin karar, 248 oyla kabul edildi.

Oylamada iktidar partisi Yeni Demokrasiye muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunan Çözümü ve Zafer partileri de destek verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile Yeni Sol ve Özgürlük Rotası partileri ise karşı oy kullandı.

Yunanistan, 3 Belharra sınıfı fırkateyn satın almak üzere Fransa ile Mart 2022'de anlaşma imzalamıştı. Fırkateynlerden ilk 2'sinin 2025 yılı içinde, 3'üncüsünün ise 2026'da Yunanistan'a teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, nisan ayında Milli Güvenlik Konseyine Fransa'dan 4'üncü fırkateynin alımını önermiş, eylülde Milli Güvenlik Konseyi bu talebi onaylamıştı.