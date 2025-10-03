Haberler

Yunanistan Parlamentosu'ndan Fransa'ya Fırkateyn Alımına Onay

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, Fransa'dan Belharra sınıfı 4'üncü fırkateynin alınmasına onay verdi. Oylamada toplam 248 oyla karar kabul edildi. Fırkateynlerin teslimat tarihleri 2025 ve 2026 olarak belirlendi.

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Belharra sınıfı 4'üncü fırkateynin alımına onay verdi.

300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosu, hükümetin Fransa'dan fırkateyn almasına ilişkin kararını görüşmek üzere toplandı.

Yapılan oylamada Fransa'dan Belharra sınıfı 4'üncü fırkateynin alınmasına ilişkin karar, 248 oyla kabul edildi.

Oylamada iktidar partisi Yeni Demokrasiye muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunan Çözümü ve Zafer partileri de destek verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile Yeni Sol ve Özgürlük Rotası partileri ise karşı oy kullandı.

Yunanistan, 3 Belharra sınıfı fırkateyn satın almak üzere Fransa ile Mart 2022'de anlaşma imzalamıştı. Fırkateynlerden ilk 2'sinin 2025 yılı içinde, 3'üncüsünün ise 2026'da Yunanistan'a teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, nisan ayında Milli Güvenlik Konseyine Fransa'dan 4'üncü fırkateynin alımını önermiş, eylülde Milli Güvenlik Konseyi bu talebi onaylamıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada çocukları müşteki olarak ifade verdi

Güllü'nün ölümünün ardından çocukları sessizliğini bozdu
Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı

Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.