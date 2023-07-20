Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Rodos Adası'nda da yangın çıktı. Başkent Atina'nın batısında 3 gündür devam eden yangında birçok ev küle döndü, yüzlerce kişi ise tahliye edildi. Rodos Adası'ndaki Apollonas köyünde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hızlı şekilde yayılan yangın nedeniyle bölgedeki 4 köy ve 1 otelin boşaltıldığı belirtildi. Şiddetli rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin alevlerin kontrol altına alınmasını engellediği öğrenildi. Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talep etmesi üzerine 4 Canadair yangın söndürme uçağı ile Romanya'dan itfaiye ekibinin ülkeye gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, ülkeye orman yangınlarıyla mücadele için toplam 220 itfaiyeci ve 65 yangın söndürme aracının sevk edildiği kaydedildi. Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi, sıcaklıkların yarın itibarıyla artacağını, termometrelerin 43 santigrat dereceyi göstermesinin beklendiğini açıkladı.

- Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Rodos Adası'nda da yangın çıktı.

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Başkent Atina'nın batısında 3 gündür devam eden yangında birçok ev küle döndü, yüzlerce kişi ise tahliye edildi. Rodos Adası'ndaki Apollonas köyünde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hızlı şekilde yayılan yangın nedeniyle bölgedeki 4 köy ve 1 otelin boşaltıldığı belirtildi. Şiddetli rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin alevlerin kontrol altına alınmasını engellediği öğrenildi.

Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talep etmesi üzerine 4 Canadair yangın söndürme uçağı ile Romanya'dan itfaiye ekibinin ülkeye gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, ülkeye orman yangınlarıyla mücadele için toplam 220 itfaiyeci ve 65 yangın söndürme aracının sevk edildiği kaydedildi.

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi, sıcaklıkların yarın itibarıyla artacağını, termometrelerin 43 santigrat dereceyi göstermesinin beklendiğini açıkladı.