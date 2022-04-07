Yunanistan, Mariupol'deki savaş suçlarının araştırılmasını isteyecek - Haberler

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Yunanistan, Mariupol'deki savaş suçlarının araştırılmasını isteyecek

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan, Mariupol'deki savaş suçlarının araştırılmasını isteyecek

Yunanistan'ın Mariupol'deki savaş suçlarını araştırması için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacağı bildirildi.

Yunanistan'ın Mariupol'deki savaş suçlarını araştırması için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mariupol'de 100 binin üzerinde Yunan asıllı Ukraynalı bulunduğunu belirten Dendias, "Yunanistan, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinden Mariupol'de işlenen savaş suçlarının incelenmesini isteyecek." dedi.

Dendias, Odessa'nın korunması amacıyla Ukrayna'ya yardım edilmesi için NATO ittifakındaki meslektaşlarından destek isteyeceğini vurgulayarak, bunun Ukrayna'ya şehri koruyacak gerekli "araçların" verilmesiyle sağlanabileceğini kaydetti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Mariupol, Brüksel, Savaş, Güncel, Haberler

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