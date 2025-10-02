Yunanistan, İsrail'in Saldırısında 27 Vatandaşının Yasa Dışı Alıkonulduğunu Açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında yasa dışı alıkonulan Yunan vatandaşı sayısının 27 olduğunu bildirdi.

Sözcü Zohiu yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın süreci yakından izlediğini belirterek, "Atina, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz aracılığıyla İsrail makamlarıyla sürekli temas halinde. Büyükelçimiz, gözaltındaki Yunan vatandaşlarının bulunduğu yere gidecek." ifadesini kullandı.

Yunanistan ve İtalya dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak bildiride, İsrail makamlarının katılımcıların güvenliğini sağlaması ve konsolosluk erişimine izin vermesi çağrısında bulunulduğunu hatırlatan Zohiu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, kendilerine şiddet uygulandığına dair bir bulgu yok. İsrail ile temaslarımız sürüyor, gerekli tüm diplomatik girişimler yapılacak."

Zohiu, olayın Atina ve Tel Aviv ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceğine dair ise "İsrail ile stratejik ortaklığımız var ve bunu korumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü ayrıca, filonun taşıdığı insani yardımın akıbeti konusunda henüz bilgiye sahip olmadıklarını aktardı.