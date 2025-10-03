Yunanistan, İsrail'in Aktvistlere Yönelik Tavrını Protesto Etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, İsrailli bakanın Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik tavrı nedeniyle Atina Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı girişimde bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv Büyükelçiliği heyetinin, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 27 Yunanistan vatandaşını, İsrail tarafından tutuldukları merkezde ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Yunan vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in talimatıyla, İsrailli bakanın, Küresel Sumud Filosu'na katılan, aralarında bir Yunan Parlamentosu üyesinin de olduğu Yunan vatandaşlarına karşı kabul edilemez ve yakışıksız tavrına ilişkin yapılan sözlü girişimin yanı sıra az önce de İsrail'in Atina Büyükelçisi nezdinde yazılı girişimde bulunuldu. Bu girişimle İsrail tarafı, öngörülen prosedürleri hızla tamamlama ve vatandaşların haklarına saygı göstermeye çağrılmaktadır."

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tavrı

Yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin getirildiği Aşdod Limanı'na giden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, provokasyona imza atarak aktivistleri "terör destekçisi" olmakla suçlamıştı.

Aktivistler, Ben-Gvir'in provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganları atarak karşılık vermişti.

Provokasyonlarını sürdüren Ben-Gvir, aktivistlerin nakledildiği Ketziot Hapishanesi'ne giderek "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuluyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler, sosyal medyada yayımlanan videoya da yansımıştı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.