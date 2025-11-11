Haberler

Yunanistan, İsrail'den Hava Savunma Sistemleri Tedarik Görüşmelerine Yeniden Başladı

Yunan hükümeti, Gazze'deki ateşkesin ardından İsrail'den yeni hava savunma sistemleri almak için görüşmelere başladı. OSA-AK ve TOR M1 sistemlerinin yerini Spyder'lar ve Hawk sistemlerinin yerine Barak MX'lerin alması planlanıyor.

Yunan basınında, hükümetin İsrail'den yeni hava savunma sistemleri tedarik etmek üzere görüşmelere tekrar başladığı iddiası yer aldı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Gazze'de varılan ateşkes Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri temin etmesi sürecinin yeniden canlanmasına neden oldu.

Ateşkesin ardından, Yunanistan, İsrail'den farklı savunma sistemleri tedarik etmeye yönelik görüşmelere tekrar başladı.

İsrail'den alınacak hava savunma sistemlerinin, Yunanistan'daki eski hava savunma sistemlerini ikame etmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, OSA-AK ve TOR M1 tipi sistemlerin yerini Spyder sistemlerinin alması, ardından da eski Hawk tipi savunma sistemlerinin yerine Barak MX sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

Yunanistan, İsrail'den S-300'lerin yerini alacak "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemleri almak üzere İsrail ile görüşmeleri yürütüyor.

"Aşil Kalkanı" ismini verdiği, uzun vadeli bir silahlanma programını gerçekleştirmeye çalışan Yunanistan, bu çerçevede Batı Trakya bölgesi ile Doğu Ege Adaları için 3 milyar avroluk savunma yatırımı yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
