Yunanistan, İsrail'de Mahsur Kalan Vatandaşlarını Güvenle Tahliye Etti

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen tahliye operasyonuyla İsrail'de mahsur kalan 105 Yunan vatandaşı ve aile üyeleri güvenli bir şekilde ülkeye getirildi. Operasyon, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçilikler ile Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütüldü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonuyla İsrail'de mahsur kalan Yunan vatandaşları ve Yunan vatandaşı olmayan aile üyeleri, güvenli şekilde ülkeye getirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye operasyonu Yunanistan'ın Tel Aviv ve Kahire büyükelçilikleri ile Kudüs Başkonsolosluğunun eşgüdümünde gerçekleştirildi.

Yunan vatandaşı 105 kişi ve vatandaş olmayan aile üyeleri, İsrail'den kara yoluyla Mısır'a geçtikten sonra Şarm El-Şeyh'ten kalkan C-130 ve C-27 tipi Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Yunanistan'a getirildi.

Yolcular, bu sabah erken saatlerde başkent Atina yakınlarındaki Elefsina'daki 112. Hava Üssü'ne ulaştı.

Aynı uçuşlarla Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Gürcistan, İsviçre, ABD, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya ve İsveç'ten sivillerin de tahliyesi sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki diplomatik misyonlar, ihtiyaç halinde ek tahliyeler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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