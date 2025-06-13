Yunanistan, İran Seyahatleri İçin Uyarıda Bulundu
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından vatandaşlarını İran'a seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye etti.
(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından vatandaşlarına İran'a yapacakları seyahatler için uyarıda bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran'Daki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak Yunan vatandaşlarına özellikle dikkatli olmalarını, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel