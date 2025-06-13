Yunanistan, İran Seyahatleri İçin Uyarıda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından vatandaşlarını İran'a seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye etti.

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından vatandaşlarına İran'a yapacakları seyahatler için uyarıda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran'Daki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak Yunan vatandaşlarına özellikle dikkatli olmalarını, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.