Yunanistan İnisiyatifi'nden İsrail Saldırısına Tepki

Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" inisiyatifi, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'ta düzenlenen saldırıyı kınadı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, filodaki Familla Madeira adlı teknenin Tunus'un Sidi Abu Said Limanı'nda, kıyıya 500 metreden daha az mesafede insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, olayın Tunus kara sularında gerçekleştiği vurgulanarak, bunun İsrail'in "saldırganlığında yeni bir tırmanış" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıyla Tunus'un egemenlik haklarının ihlal edildiğine dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'nin yanı sıra son günlerde Suriye, Lübnan ve Yemen'e de saldırılar düzenlediğine işaret edilen açıklamada, mayısta Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" gemisine, Malta açıklarında saldırı düzenlendiği de hatırlatıldı.

"Bizi İsrail'in saldırıları yıldırmayacak, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Yunan hükümeti de dahil olmak üzere İsrail'i destekleyen yönetimlerin de yaşananlardan sorumlu olduğu ileri sürüldü.