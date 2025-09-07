Yunanistan’ın Yaşlanan Nüfusu Sağlık Sistemini Zorluyor

ATİNA, 7 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'daki Ekathimerini gazetesi, The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunarak, ülkenin yaşlanan nüfusu nedeniyle sağlık sistemi üzerinde artan baskı ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Habere göre, 65 yaş ve üstü Yunanlıların yaklaşık altıda biri uzun süreli hastalıklardan muzdarip. Oran 75 yaş üstü kişilerde yüzde 73'e, 85 yaş üstü kişilerde ise yüzde 85'e çıkıyor. Yaşlıların yarısından fazlasının birden fazla kronik rahatsızlığı var.

Yunanistan İstatistik Kurumu'na göre, yerleşik nüfus 1 Ocak 2024 itibarıyla 10.400.720 olarak hesaplanırken, rakam, nüfusun on yıldan biraz fazla bir sürede 400.000'den fazla azaldığını gösterdi.

Araştırmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, halk sağlığı kapasitesinin artırılması, hesap verebilirliğin iyileştirilmesi gibi önerilerde bulunuldu.