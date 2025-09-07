Haberler

Yunanistan’ın Yaşlanan Nüfusu Sağlık Sistemini Zorluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da yaşlanan nüfus, sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. 65 yaş üstü bireylerin altıda biri uzun süreli hastalıklardan etkilenirken, 75 yaş üstü oranı yüzde 73'e çıkıyor. Araştırmalar, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ATİNA, 7 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'daki Ekathimerini gazetesi, The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunarak, ülkenin yaşlanan nüfusu nedeniyle sağlık sistemi üzerinde artan baskı ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Habere göre, 65 yaş ve üstü Yunanlıların yaklaşık altıda biri uzun süreli hastalıklardan muzdarip. Oran 75 yaş üstü kişilerde yüzde 73'e, 85 yaş üstü kişilerde ise yüzde 85'e çıkıyor. Yaşlıların yarısından fazlasının birden fazla kronik rahatsızlığı var.

Yunanistan İstatistik Kurumu'na göre, yerleşik nüfus 1 Ocak 2024 itibarıyla 10.400.720 olarak hesaplanırken, rakam, nüfusun on yıldan biraz fazla bir sürede 400.000'den fazla azaldığını gösterdi.

Araştırmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, halk sağlığı kapasitesinin artırılması, hesap verebilirliğin iyileştirilmesi gibi önerilerde bulunuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in çınarına şok! Mahalle kasabına 8 milyon TL borçları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı

Telefonunu kapatıp kayıplara karışan Emniyet Müdürü için yakalama emri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.