Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın Türkiye'deki depremzedelere yardımları devam ediyor

Güncel Haberler

Yunanistan'ın Türkiye'deki depremzedelere yardımları devam ediyor

Yunanistan'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan battaniye, ilaç ve tıbbı gereçlerden oluşan insani yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan battaniye, ilaç ve tıbbı gereçlerden oluşan insani yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi.

Attiki Eyalet Başkanlığının koordinasyonuyla, Yunanistan Belediyeler Birliği ve Atina Tıp Derneğinin katkılarıyla toplanan yaklaşık 21 bin 500 battaniye, 7,5 ton ilaç ve 2,5 ton tıbbi malzeme Pire'deki Barış ve Dostluk Stadyumundan törenle yola çıktı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu da Türkiye'deki depremzedelere ulaşmak üzere yola çıkan 46 kamyonu çıkış noktasında takip etti.

Midilli Adası'ndaki eski depremzedelerden destek

Midilli Adası'nın Vrissa köyünde, 2017'de meydana gelen depremde evleri yıkılan depremzedeler, Türkiye'ye yardım malzemesi gönderdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Vrissa köyü halkı, depremzedeler için topladıkları ve "sevgi paketleri" diye adlandırdıkları yardım malzemelerini Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere Yunanistan Kızılhaçı'nın ilgili birimlerine teslim etti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title