Yunanistan'ın Sofulu ilçesinde üretilen ipek ürünleri Edirne'de sergilendi

Yunanistan'ın Meriç ilinin Sofulu ilçesinde ipekten elde edilen ürünler Edirne'de tanıtıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu ve Sofulu Bölge Birliği Meslek, Sanatkar ve Tüccarlar Federasyonu iş birliğinde ipek sergisi düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Sofulu'daki geleneksel ipek üretiminin bölgede herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Edirne'de ipek böcekçiliğinin 20'nci yüzyıl başlarında açılan sanat okulları ile başladığını ve ilk üretimin 1913 yılında yapıldığını anlatan Irmak, "Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de ipek böcekçiliği devam etmiş, birçok koza mektebi açılmıştır. Gel zaman git zaman, dut ağaçlarının azalması ile ipek böcekçiliği de kaybolmuştur. Lakin hafızalarımızda yer alan bu geleneksel değerimizi tekrar canlandırmak için buradayız. Geçmişimizi deneyimleyeceğimiz bu etkinlik, inşallah yeni ticari iş birliklerine vesile olur." diye konuştu.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristidis Radiopulos da Sofulu ipeğinin 150 yılı aşkın birikime dayanan özen ve bilgi ile üretildiğini belirtti.

Uluslararası moda evlerinin Sofulu ipeğinin üreticileri ile iş birliği yapmasının tesadüf olmadığını dile getiren Radiopulos, Sofulu ipeğinin birçok ülkeye ihrac edildiğini ifade etti.

Sofulu Belediye Başkan Yardımcısı Mpaltzis Georgios da misafirperverlikleri için ETSO Başkanı Irmak'a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmek adına yapılacak her faaliyeti desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sofulu'daki ipek böcekçiliği ile ilgili sunum yapıldı, ipekten üretilen ürünler sergilendi. Fuaye alanında Dedeağaç Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi üyeleri tarafından ipeğin dut ağacından kumaşa uzanan yolculuğunun anlatıldığı, ipek kumaş üzerine basılı fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.