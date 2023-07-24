Yunanistan'ın Rodos Adasında Orman Yangınları: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Şimdiye kadar 16 bin kişi kara yoluyla, 3 bin kişi ise denizden tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle ülke genelinde toplamda 30 bin kişi tahliye edildi. Uçuşlar iptal edilirken, turistlerin konaklama sorunu yaşadığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına Slovakya'dan gelen bir itfaiye ekibi de katılıyor.

Yunanistan’ın Rodos adasındaki orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, adaya yapılan uçuşlar iptal edildi.

Yetkililere göre şimdiye kadar 16 bin kişi kara yoluyla, 3 bin kişi ise denizden tahliye edildi.

Yunanistan İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı, "Şimdiye kadarki en büyük orman yangını tahliyesinin gerçekleştiğini" söyledi.

Rodos'tan gelen haberlerin ardından, Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Korfu adalarında da yangın çıktığı duyuruldu.

Yunan polis yetkilisi Konstantia Dimoglidou, AFP'ye yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 30 bin kişinin ülke genelinde yangınlar nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı.

Paket tatil şirketi Jet2, Rodos'a yapılması planlanan uçuşları iptal ederken, TUI şirketi de Çarşamba gününe kadarki tüm uçuşlarını durdurdu.

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Athanasios Vyrinis, insanların karton kutuların üzerinde yattığını ve zorunlu ihtiyaçlarda yetersizlikler olduğu uyarısı yaptı.

Vyrinis “Sadece suyumuz ve biraz da basit gıdamız var. Şilte ya da yatağımız yok” dedi.

Vyrinis ayrıca Rodos’a yeni ulaşanların kalacak yerleri olmadığını söyledi.

Yunan itfaiyesi özür diledi ve durumun kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

Bakanlık, adanın turist kapasitesinin yüzde 10’undan azını oluşturan ziyaretçilerin Rodos’un yangından etkilenen bölgelerinden güvenle tahliye edildiğini ve adadaki diğer otellere yönlendirildiğini belirtti.

Adaya Cumartesi sabahı ulaşan turistlerden Lesley Young, tahliye edildiği için otellerine gidemediklerini söyledi.

Young “Kalacak bir yer bulamadık. Başka bir otele götürüldük ve konferans odalarında, yerlere şilteler serdiler. Ellerinden geleni yapıyorlar ama ne kadar bu durumda kalacağız bilemiyoruz” dedi.

ERT televizyonu adanın yangından etkilenen kesimlerine hala elektrik verilemediğini belirtti.

Yetkililer, bir feribotun insanların kalması için ayarlandığını, diğerlerinin de adadaki bir spor salonuna yerleştirildiklerini belirtti.

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesinin yardımıyla yangının büyüyüp, turistik bölgelere ulaştığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına Slovakya’dan gelen bir itfaiye ekibi de katılıyor.

Yunanistan’ın diğer bölgelerinde de alevlerle mücadele ediliyor. Başkent Atina’nın batısındaki bir bölge, güneydeki Pelopones bölgesindeki Laconia ve Rodos en çok zarar gören yerler arasında.

Yetkililer, sıcaklıklar artmaya devam ederken, yeni yangın riskinin de çok büyük olduğunu belirtiyor.