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Yunanistan'ın Pire Limanı Ocak-Eylül Döneminde Olumlu Sonuçlar Bildirdi

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Yunanistan'ın Pire Limanı Ocak-Eylül Döneminde Olumlu Sonuçlar Bildirdi

figureIndex0 Çin'in kontrolündeki liman, 1 Ocak ile 30 Eylül arasında gelirlerinin 145,8 milyon euroya (146,76 milyon ABD doları) ulaştığını ve bunun 2021'in aynı döneminde 113,8 milyon euro olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın Pire Limanı Ocak-Eylül Döneminde Olumlu Sonuçlar Bildirdi

Çin'in kontrolündeki liman, 1 Ocak ile 30 Eylül arasında gelirlerinin 145,8 milyon euroya (146,76 milyon ABD doları) ulaştığını ve bunun 2021'in aynı döneminde 113,8 milyon euro olduğunu bildirdi.

ATİNA, 27 Ekim (Xinhua) -- Yunanistan'ın Pire Liman İdaresi S.A. (PPA S.A.) Çarşamba günü, 2022'nin ilk dokuz ayında gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,02 artış olduğunu açıkladı.

Çin'in kontrolündeki liman, 1 Ocak ile 30 Eylül arasında gelirlerinin 145,8 milyon euroya (146,76 milyon ABD doları) ulaştığını ve bunun 2021'in aynı döneminde 113,8 milyon euro olduğunu bildirdi.

Aynı dönemde brüt kar, 2021'in ilk dokuz ayında 55,8 milyon eurodan yaklaşık 83,1 milyon euroya yükseldi. Bu, yüzde 49,06'lık bir artışı temsil ediyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı Ocak-Eylül Döneminde Olumlu Sonuçlar Bildirdi

PPA, "2022'nin ilk dokuz ayında limana uğrayan yolcu gemilerinin sayısının, 2021'in ilk dokuz ayına göre yüzde 87,9 arttığını (272'den 511'e yükseldiğini)" belirtti.

2022'nin ilk dokuz ayında, 2021'deki aynı döneme göre yolcu sayısında yüzde 207,6'lık bir artış (2021'deki 205.700'e kıyasla 632.642 yolcu) da kaydedildi.

Çin'in deniz taşımacılığı şirketi COSCO, uluslararası bir ihalenin ardından 2016 yılında PPA hisselerinin çoğunluğunu satın aldı. Şirketin yan kuruluşu PCT, 2009'dan beri limanın konteyner terminallerini yönetiyor. (1 euro = 1,01 ABD doları)

Yunanistan'ın Pire Limanı Ocak-Eylül Döneminde Olumlu Sonuçlar Bildirdi

Kaynak: Xinhua / Güncel

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