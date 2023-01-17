Yunanistan'ın ölüme ittiği 99 göçmen kurtarıldı Güncel Haberler İzmir'in Çeşme, Urla ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 99 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Çeşme, Urla ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 99 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme, Urla ve Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 99 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4309) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yunanistan İzmir Çeşme 3. Sayfa Güncel Haberler

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