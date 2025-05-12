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Yunanistan'ın Meriç'teki Yerleşim Teşvikine Halkın İlgisi Sınırlı Kaldı

Yunanistan'ın Meriç'teki Yerleşim Teşvikine Halkın İlgisi Sınırlı Kaldı
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Yunanistan hükümetinin, Meriç ilindeki nüfus düşüşünü durdurmak amacıyla başlattığı 10 bin avroluk yerleşim teşvikine beklenen ilgi gelmedi. Belediye başkanları, iş olanaklarının yetersizliğine dikkat çekerek kalıcı nüfus artışı için ekonomik teşviklerin yanı sıra istihdam sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan hükümetinin, Meriç ilindeki nüfus düşüşünü durdurmak ve bölgeye yeniden hayat kazandırmak amacıyla başlattığı 10 bin avroluk yerleşim teşvikine halk ilgi göstermedi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, hükümetin, Türkiye sınırı yakınında bulunan Meriç'teki nüfus düşüşünü durdurmak ve buraya yeniden hayat kazandırmak amacıyla 10 bin avroluk yerleşim teşviki programı başlattığı hatırlatıldı.

Haberlere göre, teşvik programı kamuoyuna aylar önce duyurulmasına rağmen, şu ana kadar "sınırlı bir ilgi" gördü.

Meriç'e bağlı Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın bazı olumlu yanları olduğunu ancak bunun, demografik sorunlar için "mucizevi bir çözüm" olmadığını vurguladı.

"İlk başta biraz ilgi vardı ama zamanla azaldı" diyen Papadopulos, başvuru yapanların çoğunlukla Meriç kökenli olup başka şehirlerde yaşayan aileler olduğunu söyledi.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle programa az ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Kalakikos, "Yerleşimle birlikte iş imkanı da olmalı. Sadece 10 bin avro için kimse buraya gelmez. Kalıcı nüfus artışı için ekonomik teşviklerin yanında istihdam olanakları da sunulmalı." dedi.

Yunan hükümeti, Meriç bölgesindeki nüfusun giderek azalmasıyla birlikte alarm vermeye başlayan demografik krizin önüne geçmek için, Ekim 2024'te Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka belediyelerine kalıcı olarak taşınacak vatandaşlara 10 bin avroya kadar maddi destek verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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