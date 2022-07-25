Yunanistan'ın M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedariki devam ediyor Yunanistan'ın ABD'den 90 yeni M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedarik ettiği bildirildi. Yunanistan'ın ABD'den 90 yeni M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedarik ettiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 90 M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı Yunanistan Kara Kuvvetlerince Selanik'te teslim alındı. Bugüne dek benzer 354 araç alan Yunanistan, yapılan program çerçevesinde bu konudaki alımlarına devam edecek. Yunanistan, M1117 tipi zırhlı güvenlik araçlarını ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi programı (EDA) çerçevesinde bu ülkeden tedarik ediyor. Araçların keşif ve alan gözetleme görevlerinde kullanılması öngörülüyor. AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'ın M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedariki devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.