Yunanistan'ın istenmeyen kişi ilan ettiği Rus diplomatların şüpheli ilişkileri

Yunanistan'da istenmeyen kişi ilan edilen 12 Rus diplomatın Yunan Silahlı Kuvvetleri personeli ve Yunan basın mensupları ile yakınlaşma çabasında bulunduğu ve aşı karşıtı gruplara destek verdiği ileri sürüldü.

Yunan basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şüpheli Rus diplomatlar istihbarat birimlerince hem fiziki olarak takip edildi hem de haklarında geniş çaplı araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre, Yunanistan'da görev yaparken 6 Nisan'da istenmeyen kişi ilan edilen 12 Rus diplomat, akademi dünyasındaki bazı isimlerle şüpheli temaslarda bulundu.

Bazı basın mensupları ile Rus yanlısı fikirlerin yansıtılması için de temaslarda bulunduğu ileri sürülen diplomatlar, aşı karşıtı gruplarla da ilişki içerisine girerek Kovid-19 aşısı karşıtı grupların eylemlerine destek verdi.

Söz konusu Rus diplomatların bir kısmı ise Yunan Silahlı Kuvvetleri personeline yaklaşarak özellikle Yunanistan'da kullanılan "askeri teknoloji" hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Rus diplomatlara ilişkin iddialar arasında Fener Rum Patrikhanesinin Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığını tanıma kararına bağlı olarak Yunan Kilisesinden isimlerle yakınlaşma çabası da yer aldı.