Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından 6 lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından 6 lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 6 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş olup düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsuru tarafından kurtarılmıştır" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İnsansız Hava Aracı Yunanistan Güncel Haberler

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