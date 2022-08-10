Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit... Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi. Görüntü dökümü: - Geri itme anı - Kurtarma anı Haber: ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Güncel İnsansız Hava Aracı Ege Denizi Yunanistan Güncel Haberler

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