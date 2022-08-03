Yunanistan'ın geri ittiği bottaki Afgan Züleyha, nehir kıyısında doğum yaptı

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken geri itilen Afganistan uyruklu Züheyla Belisa Haydari (25), kıyıda doğum yaptı. 'Ali Abbas' adı verilen bebekle annesi, tedaviye alındı.

Afganistan uyruklu İsa Haydari (28), hamile eşi Züheyla Belisa Haydari ve kızları Leyda Haydari (3,5) ile yasa dışı yollardan Meriç Nehri'nden lastik botla Yunanistan tarafına geçmek istedi. Yunan unsurlarının botlarını geri ittiği aile, Uzunköprü ilçesi Kiremitçisalih köyü yakınlarında kıyıya ulaştı. Sınırdaki Türk askerleri, göçmen aileyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada doğum sancıları artan Züheyla Belisa Haydari, nehir kıyısında kendi başına doğum yaptı. Sağlık ekiplerinin Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Afgan kadın ile bebeği, ilk müdahalenin ardından Edirne'deki Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 'Ali Abbas' adı verilen bebekle annenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, göç idaresi personeliyle birlikte Haydari ailesini hastanede ziyaret etti.