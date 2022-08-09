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Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı

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Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ekipler, Hüseyin Burnu önlerinde denizdeki can yelekli Filistinli kaçak göçmeni de bota alıp karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.52'de Karaada güneyinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 2 lastik botta 5'i Kongo, 3'ü Mali, 16'sı Afrika, 4'ü Togo, 1'i Güney Afrika, 8'i Filistin, 22'si Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Öte yandan, ekipler saat 04.55 sıralarında da Hüseyin Burnu önlerinde 1 kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, denizdeki can yelekli Filistinli kaçak göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Her 2 müdahaleyle kurtarılan 5'i çocuk, 17'si kadın toplam 62 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Yunanistan Bodrum Güncel Haberler

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