Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün 08.00 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbarla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Bodrum Güncel Haberler

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