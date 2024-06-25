Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu Önünde Çamerya Katliamı Anması

Çamerya katliamının 80. yılı nedeniyle Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk Bayrağı ve dövizler taşıyan grup konsolosluğun önüne "Çamerya katliamını unutmadık" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Çamerya katliamını unutmayacaklarını, bunun tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Tarihi kara lekelerle dolu Yunan topraklarının birçok katliama sahne olduğunu vurgulayan Mutlu, "Mora, Tripoliçe, Navarin, Çamerya katliamları en bariz örnekleridir. Demokrasi savaşı verdiklerini söyleyen Yunan politikacılar aslında ülkelerindeki azınlıklara tam bir vahşet yaşatmışlardır. Bugün burada toplanmamızın sebebi Yunanistan'ın 1944-1945 yıllarında Yunanistan'ın kuzey batısında Çamerya Bölgesi'nde katlettiği binlerce masum Arnavut Müslümanı anmaktır. Bu katliam da unutturulamadı ve unutulmayacak." dedi.

Etkinliğe, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.