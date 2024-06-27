Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılında siyah çelenk bırakıldı

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılı dolayısıyla, İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü ve Karşıyaka Çamerya Arnavutları Dayanışma derneklerinin organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen grup, Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, Çamerya'nın bütün Arnavutların ortak vatanı olduğunu söyledi.

Yaşanan insanlık dışı olayı anmak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Çamerya'da soykırıma uğramış soydaşlarımızın ve onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacağız. 1995 yılında Lahey'de Temsil Edilmeyen Milletler ve Halkları Örgütü Genel Kurulunda, Çamerya halkına vatanlarına dönme müsaadesi verilmesi, vatandaşlık haklarının iadesi, mülklerini geri alma hakkı verilmesi, Yunanistan'ın Çamerya sorununu kabul etmesi ve bu yönde ciddi adımlar atması, kararlar alması sonucu çıkmıştır. Bu kararlar ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Soykırımın insanlık suçu olduğunu, zaman aşımı bulunmadığını vurgulayan Topal, "80 yıldan beri Çamerya sorununu görmezden gelen, hakikatlerin üstünü örterek tarihin karanlığında bırakmaya çalışan Yunanistan'ın konsolosluğuna siyah çelenk bırakarak, sivil toplum kuruluşları ve konuya duyarlı ülke vatandaşları olarak tepkimizi dile getiriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, konsolosluğun önüne siyah çelenk bırakıldı.

Çamerya katliamı

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında, 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. Ayrıca 2 binin üzerinde vatandaş, kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmeyi ve mülkiyet haklarının verilmesini istiyor.