Üye Girişi
Haberler

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılında siyah çelenk bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılı dolayısıyla, İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı. Çamerya Arnavutları, yaşananların soykırım olarak tanınmasını ve mülkiyet haklarının verilmesini istiyor.

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılı dolayısıyla, İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü ve Karşıyaka Çamerya Arnavutları Dayanışma derneklerinin organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen grup, Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, Çamerya'nın bütün Arnavutların ortak vatanı olduğunu söyledi.

Yaşanan insanlık dışı olayı anmak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Çamerya'da soykırıma uğramış soydaşlarımızın ve onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacağız. 1995 yılında Lahey'de Temsil Edilmeyen Milletler ve Halkları Örgütü Genel Kurulunda, Çamerya halkına vatanlarına dönme müsaadesi verilmesi, vatandaşlık haklarının iadesi, mülklerini geri alma hakkı verilmesi, Yunanistan'ın Çamerya sorununu kabul etmesi ve bu yönde ciddi adımlar atması, kararlar alması sonucu çıkmıştır. Bu kararlar ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Soykırımın insanlık suçu olduğunu, zaman aşımı bulunmadığını vurgulayan Topal, "80 yıldan beri Çamerya sorununu görmezden gelen, hakikatlerin üstünü örterek tarihin karanlığında bırakmaya çalışan Yunanistan'ın konsolosluğuna siyah çelenk bırakarak, sivil toplum kuruluşları ve konuya duyarlı ülke vatandaşları olarak tepkimizi dile getiriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, konsolosluğun önüne siyah çelenk bırakıldı.

Çamerya katliamı

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında, 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. Ayrıca 2 binin üzerinde vatandaş, kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmeyi ve mülkiyet haklarının verilmesini istiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan İzmir Politika Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title