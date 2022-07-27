Yunanistan'ın Attika Bölgesindeki Orman Yangınına Yangın Söndürme Uçağı ile Müdahale Ediliyor ATTİKA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin batısında yer alan Mandra kasabasında bir yangın söndürme uçağı, orman yangınını söndürmeye çalışıyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua) ATTİKA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin batısında yer alan Mandra kasabasında bir yangın söndürme uçağı, orman yangınını söndürmeye çalışıyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua) Xinhua / Güncel Yunanistan Güncel Haberler

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