Yunanistan'ın Attika Bölgesindeki Orman Yangınına Yangın Söndürme Uçağı ile Müdahale Ediliyor - Haberler

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Yunanistan'ın Attika Bölgesindeki Orman Yangınına Yangın Söndürme Uçağı ile Müdahale Ediliyor

Yunanistan'ın Attika Bölgesindeki Orman Yangınına Yangın Söndürme Uçağı ile Müdahale Ediliyor

ATTİKA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin batısında yer alan Mandra kasabasında bir yangın söndürme uçağı, orman yangınını söndürmeye çalışıyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)

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ATTİKA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin batısında yer alan Mandra kasabasında bir yangın söndürme uçağı, orman yangınını söndürmeye çalışıyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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