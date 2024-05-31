Yunanistan ile İsrail havada yakıt ikmali tatbikatı yaptı

İsrail ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin, Girit'in güneyinde havada yakıt ikmal tatbikatı yaptığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, 27 Mayıs'ta gerçekleşen tatbikat, güvenlik gerekçesiyle daha önce kamuoyuyla paylaşılmadı.

Tatbikatta, İsrail'e ait yakıt ikmal uçağı havada Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptı.

Tatbikat için "Atina FIR hattı"na pazartesi sabahı gelen iki İsrail yakıt ikmal uçağı, Girit'in güneyinde yapılan tatbikatın ardından salı günü bölgeden ayrıldı.