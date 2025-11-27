Yunanistan'ı Vuran 'Adel' Fırtınası Sel ve Heyelanlara Yol Açtı

Yunanistan genelinde etkili olan "Adel" adı verilen fırtına, birçok bölgede sel, heyelan ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Yunan meteoroloji servisi EMY'nin açıklamalarına göre, son 24 saatte özellikle İyon Adaları, Epir, Batı Yunanistan ve Mora Yarımadası şiddetli yağışlardan etkilendi. Gün içinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı yaşanırken, bazı bölgelerde hortum oluşumları rapor edildi.

Akşam saatlerinde Atina'da etkili olan Adel adı verilen şiddetli fırtına, kısa sürede taşkınlara yol açarken, araç trafiği yer yer durma noktasına geldi.

Yetkililer, hava koşullarının gece boyunca Epir ve Batı Yunanistan bölgelerinde devam edeceğini bildirdi.

Sivil Koruma Kurumu, vatandaşlara uyarı yaparak riskli bölgelerden uzak durulmasını, seyahatlerde dikkatli olunmasını ve yerel otoritelerin talimatlarının takip edilmesini istedi.