Yunanistan'ı Büyük Sahra Tozu Kapladı
Başkent Atina dahil birçok Yunan kenti, 'Büyük Sahra tozu' olarak adlandırılan çöl tozuyla kaplandı. Toz, görüş mesafesini kısaltırken, Girit Adası'ndan Mora Yarımadası'na kadar geniş bir alanda etkili oldu.
Başta başkent Atina olmak üzere Yunanistan'ın birçok kentini bugün "Büyük Sahra tozu" kapladı.
Yunan meteoroloji uzmanlarının "Büyük Sahra tozu" olarak adlandırdıkları çöl tozu, bugün başta başkent Atina olmak üzere birçok kentin üzerini örttü.
Atina'da tüm şehrin üzerini kaplayan toz, bazı bölgelerde görüş mesafesini de kısalttı.
Çöl tozu, Girit Adası'ndan Mora Yarımadası'na, Orta Yunanistan'dan Ege'ye kadar birçok yerde etkisini gösterdi.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel