Yunanistan'ı Büyük Sahra Tozu Kapladı

Başta başkent Atina olmak üzere Yunanistan'ın birçok kentini bugün "Büyük Sahra tozu" kapladı.

Yunan meteoroloji uzmanlarının "Büyük Sahra tozu" olarak adlandırdıkları çöl tozu, bugün başta başkent Atina olmak üzere birçok kentin üzerini örttü.

Atina'da tüm şehrin üzerini kaplayan toz, bazı bölgelerde görüş mesafesini de kısalttı.

Çöl tozu, Girit Adası'ndan Mora Yarımadası'na, Orta Yunanistan'dan Ege'ye kadar birçok yerde etkisini gösterdi.