1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Yunanistan, Hidrokarbon Araması için Uluslararası İhaleye Çıkıyor

Yunanistan, Hidrokarbon Araması için Uluslararası İhaleye Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması için uluslararası ihale açma kararı aldı. ABD'li enerji şirketi Chevron'un ilgisi bu kararı etkiledi.

Yunanistan'ın, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması yapılması için uluslararası ihaleye çıkacağı bildirildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun, Mora Yarımadası'nın güneyi ve Girit Adası'nın güneyinde hidrokarbon araması yapılması ve kaynakların kullanımı için uluslararası ihale açılmasına ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

Söz konusu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron'un Mora Yarımadası'nın ve Girit Adası'nın güneyinde hidrokarbon aramaya yönelik ilgisine olumlu karşılık vermesi sonucu alındığı ifade edilen açıklamada, uluslararası ihale duyurusunun, ilgilenen şirketlerin başvurusu için Avrupa Birliği'nin (AB) resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron'un, Girit'in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu karşıladığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.