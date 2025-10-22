Yunanistan Heyeti Eskişehir'deki Hava Üssünü Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunanistan heyetinin Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan 111'inci Hava Üs Komutanlığından Hava Pilot Albay Panagiotis Katsikaris ve beraberindeki heyetin, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.