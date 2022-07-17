Yunanistan, göçmenleri Türk kara sularına itti; o anlar görüntülendi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri ittildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri ittildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Ülkemiz sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" denildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Ege Denizi Yunanistan Güncel Haberler

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