Yunanistan Göçmenlere Hapis Cezası Uyarısı Getiren Genelge Çıkardı

Yunanistan'da Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris imzalı yeni genelgeye göre, düzensiz göçmenlere "ülkeyi terk etmezlerse hapis cezasıyla karşılaşacakları" yönünde uyarı içeren bilgilendirme formu dağıtılacak.

Hükümetin göç politikaları kapsamında çıkarılan genelgeye göre bu form, kapalı göçmen barınma merkezlerinde, kabul ve kimlik tespit merkezleri ile iltica başvuru noktalarında bulunan ve "yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan" düzensiz göçmenlere verilecek.

Formda yer alan ifadelere göre, mülteci statüsüne sahip olmayan ve uluslararası koruma hakkı bulunmayan düzensiz göçmenler, "ülkeye yasa dışı giriş yapan ve yasa dışı bulunan kişiler" kabul edilecek. Bu durumda iltica başvuruları reddedilecek düzensiz göçmenlere 24 aya kadar idari gözaltı uygulanabilecek ve 2 ila 5 yıl hapis cezası verilebilecek.

Formda, bu yaptırımlardan kaçınmanın tek yolunun ülkeyi gönüllü terk etmek, bunun için en uygun zamanın da iltica başvurusu yapmadan önce olduğu ifade edildi.

Formda, barınma merkezlerinde şiddet eyleminde bulunan veya tehdit oluşturan düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının derhal reddedileceği belirtildi.

Yunan basını bu adımı, hükümetin göç politikasında daha sert ve cezai yaklaşımın göstergesi olarak değerlendirdi.