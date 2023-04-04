Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis, Türkiye'de deprem bölgesini ziyaret etti

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Mitarakis, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Daha sonra Suriye sınırında, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden Mitarakis, burada yaptığı konuşmada, " Türkiye, deprem nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlara çok çabuk cevap verdi ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının bir an evvel tamamlanmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın her daim komşu olacağını vurgulayan Mitarakis, "Yunanistan'ı iyi bir müttefik olarak görebilirsiniz." diye konuştu.

Mitarakis, Türkiye ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi.