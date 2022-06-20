Yunanistan Göç Bakanı'nın iddialarına Sahil Güvenlik astsubayından yanıt

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nda görevli astsubay Hasan Baş, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Türkiye'den itilen göçmenleri kurtardıklarına dair iddialarına ilişkin, "Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor" dedi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Türkiye'den itilen göçmenleri kurtardıklarına dair iddiaları üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli astsubay Hasan Baş tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Baş, düzensiz göçmenleri engellemek üzere tüm geçiş güzergahlarını sürekli olarak denetlediklerini belirtti. Baş, "Özellikle, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmemesi için, denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan'ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel