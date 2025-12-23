Haberler

Yunanistan'ın, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla 'Ortak Eylem Planı' ve 2026 için 'Savunma İşbirliği Programı' imzaladı.

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı", İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, GKRY ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı"na imza atan Yunanistan'ın, İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı aktarıldı.

Bu anlaşmalar kapsamında farklı birimler arasında tatbikat, özel harekat gücü için ortak eğitim, üst düzey görüşmeler ve karşılıklı fayda ilişkisi bulunan konularda taraflar arasında istişarenin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, anlaşmanın üç taraf arasında askeri işbirliğini güçlendirdiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Yalova Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti

Yerel yönetimlerde görülmemiş hamle: Başkan, yardımcısını dava etti