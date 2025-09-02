Yunanistan, Gazze'ye Gidiyor: Global Sumud Filosu'na Katılıyor

Yunanistan'daki 'March to Gaza Greece' inisiyatifi, Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu'na kendi gemisiyle katılacağını açıkladı. İnisiyatif, hükümetlerin suçlarına karşı halkların harekete geçebileceğini belirterek insani krize dikkat çekti.

Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" inisiyatifi, Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu'na kendi gemisiyle katılacağını duyurdu.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, "Halklar, hükümetlerin suçlara göz yumduğu yerde harekete geçebilir, kuşatmayı kırabilir." ifadesi kullanıldı.

İki Yunan teknesinin 2008'de Gazze ablukasını ilk kez kırdığı hatırlatılan açıklamada, bugün Gazze'de yaşanan insani krizin çok daha derin olduğu, binlerce çocuğun hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Yunanistan'dan gönderilecek gemiyle ilgili ayrıntıların güvenlik nedeniyle şimdilik açıklanmadığı aktarılan açıklamada, Atina hükümetinin İsrail ile yakın işbirliği sebebiyle seferi engelleyebileceği, ayrıca İsrail'in benzer girişimleri uluslararası alanda hedef aldığı için gizliliğin gerekli olduğu kaydedildi.

"March to Gaza Greece", geminin çıkış tarihinin ancak 24-48 saat kala duyurulabileceğini, Yunan hükümetinin seferin güvenliğini garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

