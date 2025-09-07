Yunanistan, Gazze'deki Durum Nedeniyle İsrail'den Silah Alımlarını Geciktirdi

Haberler

Yunanistan, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'den yapılacak silah alımlarını erteledi. Ülkedeki gelişmelere bağlı olarak silahlanma programındaki işbirliği geciktiği öne sürülüyor.

Gazze'deki durum nedeniyle, Yunanistan'ın İsrail'den yapmayı planladığı silah alımlarını geciktirdiği ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan ve İsrail arasında silahlanma programlarında yapılması planlanan işbirliğindeki gecikmenin nedeninin, Orta Doğu'daki gelişmeler olduğu iddia edildi.

İsrail ile silahlanma programlarındaki işbirliğinin Yunanistan açısından son derece önemli olduğunun öne sürüldüğü haberde, Puls tipi çok namlulu roketatarların İsrail'den temininde gecikme yaşanacağı öne sürüldü.

Haberde, Atina'nın İsrail'den "Accular 160 mm", "EXTRA" ve "Predator Hawk" misillerinin de dahil olduğu yaklaşık 700 milyon avroluk bir silah alımı da yapmak istediği belirtildi.

Satın alıma ilişkin anlaşmanın Yunanistan topraklarında ortak üretimi öngördüğü, bu nedenle Gazze'deki savaş sürerken Yunanistan'ın saldırı amaçlı bir silahın yapımına katılıyor gibi görünmemesi gerektiği yönünde görüşler bulunduğu kaydedildi.

İsrail'den silah alımlarının da Gazze'deki durum nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
