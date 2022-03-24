Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı - Haberler

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Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı

Yunanistan, Belharra tipi firkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yunanistan, Belharra tipi firkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında Atina'da imzalanan anlaşma ile Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve 6 Rafale alımını resmiyete döktü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Eylül 2021'deki Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı konuşmada Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Florence Parly, Yunanistan, Fransa, Savaş, Güncel, Haberler

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