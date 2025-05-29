Yunanistan Düzensiz Göçmenlerin Geri Dönüşünü Hızlandıracak Tasarıyı Görüşüyor

Yunanistan, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerden iltica hakkı olmayanların geri dönüşünü hızlandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında, Göç ve İltica Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marinakis, Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis'in, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu yasa tasarısına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Tasarıyla, ülkeye giren üçüncü ülke vatandaşlarından Yunanistan'da yasal olarak ikamet hakkı olmayanların veya süresi dolanların geri dönüşlerini hızlandırmanın hedeflendiğini dile getiren Marinakis, şöyle dedi:

"Yasa dışı göçten bahsediyoruz, iltica hakkı olanlardan ya da yasal göçmenlerden değil. Sınırlarımız dışına da mesaj vermek gerekirse, ülkeye birisi yasa dışı girerse iki ihtimal var; cezaevi veya geri dönüş. Dolayısıyla bir kişinin cezasının infazının ertelenmesinin tek yolu gönüllü olarak geri dönmesi olacaktır. Yani ceza çerçevesi genişletilecek ki (para cezasına) dönüştürülmesin ve ertelenmesin."