Yunanistan Düzensiz Göçmenlerin Geri Dönüşünü Hızlandıracak Tasarıyı Görüşüyor

Yunanistan Düzensiz Göçmenlerin Geri Dönüşünü Hızlandıracak Tasarıyı Görüşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, iltica hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlerin ülkeye geri dönüş süreçlerini hızlandıracak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Göç ve İltica Bakanı'nın yaptığı açıklamalara göre, yasa sadece yasal ikamet hakkı olmayanları kapsayacak.

Yunanistan, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerden iltica hakkı olmayanların geri dönüşünü hızlandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında, Göç ve İltica Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marinakis, Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis'in, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu yasa tasarısına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Tasarıyla, ülkeye giren üçüncü ülke vatandaşlarından Yunanistan'da yasal olarak ikamet hakkı olmayanların veya süresi dolanların geri dönüşlerini hızlandırmanın hedeflendiğini dile getiren Marinakis, şöyle dedi:

"Yasa dışı göçten bahsediyoruz, iltica hakkı olanlardan ya da yasal göçmenlerden değil. Sınırlarımız dışına da mesaj vermek gerekirse, ülkeye birisi yasa dışı girerse iki ihtimal var; cezaevi veya geri dönüş. Dolayısıyla bir kişinin cezasının infazının ertelenmesinin tek yolu gönüllü olarak geri dönmesi olacaktır. Yani ceza çerçevesi genişletilecek ki (para cezasına) dönüştürülmesin ve ertelenmesin."

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.