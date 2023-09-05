Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Bakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, "Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. Bizim bu girişimlerimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, "Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. Bizim bu girişimlerimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak." dedi.

Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde sürdürülmesinin, krizleri bertaraf etmeyi hızlandırdığını kaydetti.

Ziyaret vesilesiyle, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri, uluslararası hukuka saygı ve iki ülke arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde sorunların ve görüş ayrılıklarının giderilebileceğini düşündüğünü söyleyen Yerapetritis, "İnanıyorum ki biz karşılıklı olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz. Eşitlik haklarımıza, toprak bütünlüğümüze, hükümranlık haklarımıza saygı göstererek bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüşmelerin turizm, ticaret, denizcilik, iletişim, iklim ve çevre sorunları gibi konularda da devam edeceği bilgisini verdi.

Bakan Yerapetritis, 18 Eylül'de New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından BM Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenecek görüşmeyi ve akabinde yıl bitmeden düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı da anımsattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yönelimiyle ilgili ülkesinin uzun süredir Türkiye'yi desteklediğini söyleyen Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye'nin AB kriterlerini yerine getirme koşuluyla bu desteği sağladığını ve üyelikle ilgili müzakerelerin ilerlemesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Yerapetritis, görüşmede azınlık konusunun da ele alındığını hatırlatarak, "Bizim görüşümüze göre azınlıklar esasında iki ülke arasında işbirliği köprüleri teşkil etmekte. Yunanistan'daki azınlık mensupları eşit vatandaşlarıdır, eşit haklardan faydalanmaktadır. Şunu belirtmek isterim ki düzensiz göçmen ile ilgili mücadele etmek esasında her iki ülkenin de menfaatinedir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz bölgesi, Suriye, Libya ve Ukrayna konularının görüşüldüğünü aktaran Yerapetritis, "Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. Bizim bu girişimlerimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak. Ancak bölge huzuru açısından da son derece önemli." dedi.

Yerapetritis, "Bizim üstlenmiş olduğumuz sorumluluk esasında tarihi bir sorumluluk. Bu tarihi sorumluluk çerçevesinde, her iki ülkeye de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, halklarımızın ortak çıkarları çerçevesinde, sürdürülebilir bir barış çerçevesinde, bizim gereken girişimlerde bulunmamız görevini vermektedir." diye konuştu.

Geçmişte yaşanan acıların bir kalemde silinemeyeceğini aktaran Yerapetritis, ancak samimiyete ve karşılıklı anlayışa yatırım yapma iradesinin gösterildiğini kaydetti.

Yerapetritis sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz basma kalıp bazı klişe anlayışları ortadan kaldırmak durumundayız ve krizlere neden olan benzer görüşleri de bertaraf etmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu da temel kurallar çerçevesinde yapacağız. Bunun temelinde de uluslararası hukuk kuralları var. Yunanistan hükümeti, Türkiye hükümetiyle yapılan görüşmelere samimiyet, Türk halkına saygı çerçevesinde bir yaklaşım gerçekleştirmektedir. Aynı şeyi Türk hükümetinin de yapacağına inanıyorum."

(Bitti)