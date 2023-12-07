Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ve Yunanistan ilişkileri derinleştirmeye odaklanmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp iki ülkeyi birleştiren unsurlara, ilişkileri derinleştirmeye odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp iki ülkeyi birleştiren unsurlara, ilişkileri derinleştirmeye odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuk olan Yerapetritis, bugün Türkiye ve Yunanistan arasında Atina'da 5'incisi düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısını değerlendirdi.

Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ı ortak bir coğrafyanın birleştirdiğini belirterek, bu nedenle iki ülkenin anlaşmazlıklarına çözüm araması gerektiğini kaydetti.

İki ülke arasında anlaşmazlıkların var olduğunu ifade eden Yerapetritis, "Bunları bir kenara bırakmalı ve bizi birleştiren unsurlara, pozitif gündeme, halk olarak daha sıkı ilişkiler edinmeye, daha sıkı ekonomik ilişkiler gerekliliğine odaklanmalıyız." dedi.

Yerapetritis, "Amacımız hangi anlaşmazlık olursa olsun bunun krize dönüşmemesidir." diye konuştu.

Yakınlaşma sürecinde adım adım ilerleneceğini ifade eden Yerapetritis, son on aydır ilişkilerde sakin suların hakim olduğuna dikkat çekti.

Bakan Yerapetritis, bugüne bakılacak olursa her iki ülkenin de ilişkilerini ilerletmek, istikrara kavuşturmak, şartlar olgunlaştığında bir sonraki adımı atmak için samimi niyete sahip olduğunu ifade etti.

Kendisinin ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile samimi bir ilişki kurmak için sağduyulu olmayı arzuladıklarını kaydeden Yerapetritis, "Bugün tarihi bir gün, zira 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' imzaladık. Bence bizi birleştiren unsurları gösteren bir bildirge. İki komşu ülkenin dostane ilişkilere sahip olması, aralarındaki anlaşmazlıkların tehlikeli durumlar ortaya çıkarmayacak şekilde kontrol altına alınması ve her iki taraf için de karşılıklı faydalı olacak bir işbirliğinin kurulması gerektiğini gösteriyor. Bir sonraki güne işaret eden bir bildirge. Bence daha hızlı adımlar atabileceğimiz bir seviyeye vardık." dedi.

Yerapetritis, bugün iki ülkenin bakanları arasında da açık ve samimi bir hava olduğunu aktardı.

"Türk-Yunan ilişkileri için güzel bir temel atıldı"

Azınlıklar, Ortadoğu ve Kıbrıs gibi meselelerde iki ülke arasında yaklaşım farkı olduğunu ifade eden Yerapetritis, bu farklılıkların tartışılarak, diyalogla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Yorgos Yerapetritis, "Tüm taraflar uzlaşıya varacak bir diyalog arayışı içerisinde." diye konuştu.

Türk-Yunan ilişkileri için güzel bir temel atıldığını belirten Yerapetritis, bugün imzalanan anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirilerin, bu zemin üzerinde iki halkın yakınlaşmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Yerapetritis, "Bugünün ardından hükümetin bir üyesi olarak, Başbakanımızın da talimatlarıyla, herhangi bir gerginliği idare edebilmek için daha güçlü hissediyorum. Tabii ki gerginlik olur. Yan yana yaşayan, aralarında Ege Denizi olan iki ülkenin gerginlik yaşamaması mümkün değil ancak sahada kanıtlanan iyi niyetle ve dürüst ve prensipli bir politikayla yaklaşıldığı takdirde, bu gerginlikler verimli ilişkileri engelleyemez." diye konuştu.