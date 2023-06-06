Yunanistan Dışişleri Bakanı Kaskarelis, Fidan'ı tebrik etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Kaskarelis telefonda görüştü.

Kaskarelis, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Görüşmede düzensiz göç konusu da ele alındı.