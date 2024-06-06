Yunanistan Dışişleri Bakanı İsrail'in UNRWA Okuluna Saldırısını Kınadı

NEW Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

BM Güvenlik Konseyine geçici üyelerin seçilmesi vesilesiyle BM binasında bulunan Yerapetritis, AA muhabirinin "İsrail ordusunun 6 bin kişinin sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırısına tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Yerapetritis, saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini ifade ederek, "Tüm bu tür faaliyet ve saldırıları kınıyoruz." dedi.

Gazze'deki durumun insani facia olduğunu vurgulayan Yerapetritis, Yunanistan'ın sürdürülebilir ateşkes için ilave adımlar atmayı planladığını söyledi. Yerapetritis, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu teklifi desteklediklerini belirterek, "Gerçek şu ki daha fazla gecikme olmamalı. Yarın bile artık çok geç olur." dedi.

Acilen ateşkese varılması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması gerektiğinin altını çizen Yerapetritis, aynı zamanda Filistin halkına iki devletli çözüm çerçevesinde gelecek için sürdürülebilir vizyon sunulması gerektiğine dikkati çekti. Yerapetritis, orantısız saldırıları meşrulaştıracak zemin bulunmadığını, "kabusun sona ermesi gerektiğini" kaydetti.

Danimarka kınamaktan kaçındı

Seçimler için BM binasında bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de olay hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını ancak genel anlamda ülkesinin ateşkesi desteklediğini söyledi. İsrail ve Filistin halkıyla "iyi dost" olduklarını ifade eden Rasmussen, Gazze'de insani facia olduğunu dile getirdi.

Rasmussen, iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barışa ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Şimdi BM Güvenlik Konseyine seçildiğimiz için bunu sağlamak adına daha fazla çalışabiliriz." diye konuştu.

İsrail'in kendini koruma hakkına sahip olduğunu ancak bunu uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütmesi gerektiğini aktaran Rasmussen, aksinin İsrail için de faydalı olmadığını söyledi.

AA muhabirinin "Saldırıyı kınıyor musunuz?" sorusuna ise Rasmussen, "böyle bir siyasi değerlendirme" yapmak istemediği yanıtını verdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.